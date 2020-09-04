العثور على جثث 5 أطفال بألمانيا والأم تحاول الانتحار تحت عجلات القطار

أعلنت الشرطة الألمانية عن العثور على جثث لخمسة أطفال داخل إحدى الشقق ببلدة زولينجن في غرب البلاد، بينما حاولت والدتهم الانتحار.

وقال المتحدث باسم الشرطة شتيفان فياند، إنهم تلقوا بلاغًا في الساعة 1.45 مساء بتوقيت ألمانيا، يفيد بمقتل خمس أطفال في الشقة، حيث يشتبه أن الأم التي حاولت الانتحار، هي المشتبه بها في ارتكاب الجريمة.

وأضاف: "عندما وصلنا ثبت أن هذا هو الحال بالفعل، وأن الخمسة أطفال قتلوا، نفترض أن الأم البالغة من العمر 27 عاما هي المسؤولة"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وعن تفاصيل محاولة الأم الانتحار أوضح: "الأم ألقت بنفسها أمام قطار في دوسلدورف وأصيبت بجروح بالغة، وهي الآن تعالج في المستشفى"، مشيرًا إلى أن هناك طفلا وحيدا بقى على قيد الحياة.

وكانت جدة الأطفال اتصلت بالشرطة للإبلاغ بأن ابنتها قتلت خمسة من أطفالها وتركت المنزل، وعثرت الشرطة على الأطفال المقتولين وأعمارهم تتراوح بين عام وثمانية أعوام، بينما عثرت الشرطة على الابن الأكبر الذي يبلغ من العمر 11 عامًا سليمًا في بيت جدته.