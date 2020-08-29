الشرطة الألمانية تفض مظاهرة ضخمة لمعارضي إجراءات احتواء كوفيد-19

فضت شرطة العاصمة الألمانية برلين، اليوم، مظاهرة شارك فيها الآلاف من المعارضين للإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت شرطة برلين في بيان على موقع "تويتر" إن السبب "الفاصل" في فضها للمظاهرة يعود إلى عدم احترام المشاركين قواعد التباعد الاجتماعي، وفقا لما نشره موقع "يورونيوز".

وأضاف البيان: "للأسف ، ليس لدينا خيار آخر. اتصلنا بقائد المظاهرة وأبلغناه أنها ستُحل من قبل الشرطة. لم تؤد جميع الإجراءات السابقة إلى الامتثال لطلباتنا".

وبدأ عدة آلاف من معارضي وضع الكمامات والإجراءات المقيِّدة المتخذة لاحتواء تفشي كوفيد -19 بتنظيم مسيرتهم، اليوم، السبت في برلين، في حين عاد الوباء للانتشار في ألمانيا.

والحدث الذي يثير قلق السلطات هو الثاني خلال شهر ويُنظم تحت عنوان "مهرجان الحرية والسلام".

ويُتوقع أن يجمع حوالي 22 ألف مشارك ممن يصفون أنفسهم بأنه "مفكرون أحرار" ومن النشطاء ومعارضي حملات التلقيح ضد الوباء ومن يؤمنون بنظرية المؤامرة أو حتى المتعاطفين مع اليمين المتطرف حول بوابة براندنبورغ.

ويتجمع حشد متنوع جداً يضم في صفوفه عائلات بأكملها مع أكفال صباح السبت حول البوابة نقطة انطلاق المسيرة التي تبدأ عند التاسعة بتوقيت غرينتش. ونشر ثلاثة آلاف شرطي في المكان.

وكانت بلدية العاصمة الألمانية قد منعت تنظيم التظاهرة الأربعاء "لأسباب تتعلق بالصحة العامة" لأنه من المستحيل في نظرها فرض مسافات لا تقل عن متر ونصف المتر بين المتظاهرين.

لكن المحكمة الإدارية حكمت لصالح المنظمين الجمعة، معتبرة أن "وجود خطر مباشر على الأمن العام" ليس حجة مقبولة استباقياً واشترطت على المنظمين التأكد من احترام الحد الأدنى للمسافة بين المتظاهرين. لكن وضع القناع ليس إلزاميا.