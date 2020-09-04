نجلتا عبدالمنعم إبراهيم والحريري تغازلان حفيد كمال الشناوي: قمر وجان

سألت الإعلامية منى الشاذلي الفنان عمر علاء كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، عن مدى الشبه بينه وبين جده الراحل، وذلك خلال لقائه مع برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وقال الشناوي الحفيد، إنه ووالده يشبهان جده من العينين والشعر، وباقي الوجه يشبه جدته، لافتًا أن جده تزوج 3 مرات.

في المقابل تغازلت ضيفتا البرنامج سمية عبد المنعم ابراهيم، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، وميريت عمر الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، في الفنان عمر علاء الدين كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي: "ده قمر واحنا لازقين فيه عشان هو الجان"، لتعترض الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "يا مدامات مش ده السؤال".