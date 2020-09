معكم منى الشاذلي ونيللي وشريهان دليل القنوات الفضائية اليوم

مع استمرار وجود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "مدافن مفروشة للإيجار" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "غريب في بيتي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "طباخ الريس" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "هاللو أمريكا" الساعة 8 مساءً، وفيلم "جواب اعتقال" الساعة 10 مساءً، و"احنا اتقابلنا قبل كدة" الساعة 12 منتصف الليل.

سيما

عرض فيلم " العبقري والحب" الساعة 12.30 مساء، وفيلم " احترس من الخُط" الساعة 4 مساء، وفيلم " ملف سامية شعراوي" الساعة 7.30 مساء، وفيلم " مين يجنن مين؟" الساعة 11 مساء.

MBC2

عرض فيلم " When in Rome" الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم " The Pledge" الساعة 3.30 عصرا، و" Homefront" الساعة 6 مساءً، وفيلم " White House Down" الساعة 8 مساءً، وفيلم " Patriots Day" الساعة 10.30 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ممالك النار" الساعة 3 مساء، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 4 مساء، "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء " الساعة 7 مساءً، ومسلسل "بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.

نايل لايف

عرض برنامج "إيه الأخبار؟" الساعة 3.30 مساء.