لطيفة تعلن مشاركتها في أكبر حفل فني لجمع تبرعات إلى لبنان

أعلنت المطربة التونسية لطيفة، مشاركتها في حفل "TheSoundOfBeirut" والمقرر إقامته الثلاثاء المقبل في الساعة التاسعة مساء على أنغامي.

وكتبت لطيفة عبر "تويتر": "انتظروا مشاركتي في هذا الحدث المهم مع ⁧‫أنغامي‬⁩، من الشرق إلى الغرب، فنانون يرفعون الصوت والموسيقى من أجل ⁧‫بيروت‬⁩ وناسها في أكبر حدث فنّي مصوّر لجمع التبرعات، كُنْ على الموعد ولا تفوّت المشاركة في TheSoundOfBeirut، الثامن من سبتمبر الساعة التاسعة مساءً على أنغامي"

يطل عبر تطبيق "أنغامي" يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت بيروت، عشرات الفنانين من العالم العربي والعالم بالصوت والصورة، ليغنّوا ويوجّهوا رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان "The Sound Of Beirut".

ومن الشرق إلى الغرب يجتمع المطربون في حفل مصوّر يبثّ على تطبيق "أنغامي" تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، إذ سيتمكّن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضّلين ويتبرّعوا لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني، وذلك عبر جمعيّة "Global Aid For Lebanon" بالتعاون مع "UN WFP".