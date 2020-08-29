"خليني" للفنانة لطيفة تتصدر تريند جوجل وتطبيق أنغامي

حققت أغنية الفنانة التونسية لطيفة الجديدة، "خليني"، نجاحا كبيرا في العديد من الدول العربية، منذ الساعات الأولى لانطلاقها.

وأوضح تطبيق "أنغامي" في بيان له أن المطربة التونسية، حرصت على اختيار لون موسيقي جديد يتميز بالروح الشبابية والتي كانت واضحة في الكليب الذي كان من توقيع جمال عادل، حيث ظهرت لطيفة بأكثر من لوك ولاقت إطلالاتها إعجاب الجمهور بسبب أناقتها وجمالها.

وحققت أغنية "خليني"، التي كتب كلماتها ياسين حمزاوى ولحنها ووزعها أمين القلصى، صدى واسعا منذ الساعات الأولى من إطلاقها، حيث تصدرت الترند بجوجل وحققت أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب في فترة قصيرة.

ونشرت الفنانة التونسية فيديو جديدا عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت خلاله وهي تغني أغنيتها الجديدة "خليني"، وعلقت على الفيديو قائلة: "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك أهرب.. مستنية اعرف رأيكم في أغنية خليني وفرجوني ڤديوهاتكم وانتوا بتغنوها".