لطيفة تحتفل بتحقيق أول مليون مشاهدة لكليب "خليني"

احتفلت المطربة التونسية لطيفة مع جمهورها عبر حسابها على "تويتر"، بتحقيق كليب "خليني" لمليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

وكتبت لطيفة "أول مليون مشاهدة لـ(خليني) على يوتيوب وتريند على تويتر وأنغامي".

وحرصت لطيفة في كليب "خليني"على اختيار لون موسيقي جديد، يتميز بالروح الشبابية، وكان من توقيع جمال عادل، كما ظهرت بأكثر من "لوك" ولاقت إطلالتها إعجاب الجمهور بسبب أناقتها وجمالها.

وحققت "خليني" التي كتب كلماتها ياسين حمزاوي، ولحنها ووزعها أمين القلصي، صدى واسعًا منذ الساعات الأولى من إطلاقها، حيث تصدرت "الترند" بـ"جوجل".

ونشرت الفنانة التونسية فيديو جديدًا عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت وهي تغني أغنيتها الجديدة "خليني" وعلقت على الفيديو قائلة: "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب.. مستنية أعرف رأيكم في أغنية خليني وفرجوني فيديوهاتكم وانتوا بتغنوها".