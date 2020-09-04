إليسا تعلن الاحتفال بإطلاق ألبوم "صاحبة رأي" على صفحتها خلال ساعات

أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، الاحتفال بألبوم "صاحبة راي"، عبر صفحتها على اليوتيوب خلال الساعات القليلة القادمة.

وكتبت إليسا "ألبوم صاحبة رأي، ⁦‪تم إصداره طرحه منذ شهر، وبسبب الظروف الحالية لم تتح لنا الفرصة للاحتفال به أو التحدث عنه أكثر، سيصدر الألبوم على صفحتي الرسمية على اليوتيوب للاحتفال مرة أخرى".

نشرت إليسا صورة من غلاف مجلة "فوربس"، تحمل صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام".

وعلقت: "بسعادة وتواضع، استقبلت خبر إدراجي ضمن قائمة فوربس لأفضل مطربي الشرق الأوسط، وسعيدة أيضًا لرؤية العديد من الأسماء اللبنانية ضمن القائمة".

وطرحت إليسا مؤخرا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 17 أغنية.