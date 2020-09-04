الرقابة الإدارية بأسيوط تضبط 249 ألف قطعة أغذية فاسدة داخل مخزن

تمكن ضباط مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، بالتنسيق ومباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 249 ألف قطعة غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأبوتيج.

كانت وردت معلومات لضباط الرقابة الإدارية بأسيوط، أكدتها تحريات مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، مفادها وجود سلع غذائية مغشوشة تحتوي على ألوان صناعية ضارة بصحة المواطنين ومجهولة المصدر داخل مخزن ونترخيص بعقار مبني على أرض زراعية بالمخالفة بناحية غرب السكة الحديد بمدينة أبوتيج.

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية برئاسة ضباط مكتب الرقابة الإدارية بأسيوط وشارك فيها ضباط مباحث التموين و مفتشى التموين و رئيس مجلس مدينة أبوتيج وعدد من مفتشي التموين والأغذية

وبمداهمة المخزن تم ضبط ٢٤٩ ألف قطعة غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بالإضافة إلى ضبط سلع مغشوشة تحتوي علي ألوان صناعية ضارة بصحة المواطنين ومجهولة المصدر

جرى التحفظ على المضبوطات وتحريرتحرير المحضر رقم ١٣٨٥ جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢٠ قسم أبوتيج وجارى لعرض علي النيابة العامة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .