إزالة 33 تعديا على الأراضي في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من إزالة 33 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية ومنافع الري.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، برئاسة نائبي مدير الأمن لقطاعي الشمال والجنوب، وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 33 قرار إزالة لتعديات تضمنت، "26 قرار تعد على الأراضي الزراعية، 7 قرارات تعد على منافع الري، بإجمالي فدان و5 قيراط، و11 سهما، و700 متر.

حررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة.