إزالة 14 مخالفة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة بسوهاج

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعديات على منافع النيل والري والأراضي الزراعية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً يفيد بتنفيذ حملة مكبرة، بقيادة نواب مدير الأمن لقطاعي الشمال والجنوب، وبمشاركة مساعدي المدير ومأموري وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بعناصر من إدارة قوات الأمن، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 14 قرار إزالة، من بينها 10 قرارات بإزالة تعديات على منافع النيل، وقراران بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية، وقراران بإزالة مخالفات تعديات على منافع الرى.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.