إزالة 559 تعديا خلال 29 يوما بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 559 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، خلال 29 يومًا، ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الأربعاء 8 يوليو الماضي، وتستمر حتى 15 أغسطس الجاري.

وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، ما أسفر عن إزالة 384 حالة تعد على أراضي مبان بمساحة 35 ألف و505 أمتار مربعة، إضافة إلى إزالة 175 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 308 فدان و18 قيراط و5 أسهم.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.