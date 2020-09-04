محافظ أسيوط يترأس حملة لإزالة التعديات في الفتح

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، ضمن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي تنفذها المحافظة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية ومديرية الأمن، فضلًا عن إزالة مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو التي لا يجوز فيها التصالح.

رافقه خلال الحملة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومسؤولو المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بالمركز.

استهدفت الحملة إزالة بعض التعديات لمباني مخالفة على أراضي أملاك دولة "طرح نهر" بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح ضمن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين عنها كما جرى إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بالبناء، وتحررت محاضر جنح طوارئ لهم.