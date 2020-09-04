العشق الحرام يوقع 11 متهما نفذوا 7 جرائم قتل في عدة محافظات

رغم تعدد سقوط مرتكبي جرائم القتل والسرقة والتحرش، وغيرها من الجرائم خلال الآونة الأخيرة، إلا أن الغباء والشيطان يدفعان المزيد من المجرمين لتكرار ارتكاب نفس الجرائم مع اختلاف التفاصيل، ليسقطوا أيضًا كسابقيهم، لتنتهي حياتهم معلقة رقابهم في مقصلة "عشماوي" أو يقضون ما تبقى منها خلف الأسوار يضربون بجدرانها أدمغتهم الغبية، ويلعنون الشيطان الذي اتبعوه في تنفيذ جرائمهم.

وخلال الأيام القليلة الماضية قررت النيابة العامة حبس 11 متهمًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم بتهم القتل لارتكابهم 7 جرائم في عدة محافظات، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن الجرائم ارتكبت بسبب الجنس والمال والانتقام والسرقة، وجرى ضبط جميع المتهمين وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق

ففي القاهرة قررت النيابة حبس موظف بتهمة قتل والدته بعدما هددته بفضح علاقته بعشيقته، ومر على الجريمة 9 سنوات حتى كشفت المباحث تفاصيلها، وفي قنا قررت النيابة حبس عامل بتهمة قتل شقيقتين انتقامًا من الكبرى لرفضها الزواج منه.

وفي المعصرة بحلوان قتلت ربة منزل رضيعها إرضاءً لعشيقها، لتلقي أجهزة الأمن القبض على ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل نجلها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغاً من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفى، وبالفحص تبين إعطاء الأم طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها وممارسة الجنس داخل شقتها في غياب زوجها، ما تسبب في وفاة الطفل.

وفي روض الفرج قتل مسجل خطر طبيب شهير، لتلقي أجهزة الأمن القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل طبيب شهير بمنطقة روض الفرج، وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الضحية مصاب بطعن ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد معه أي متعلقات شخصية.

ودلت التحريات أن الجاني تسلل إلى الشقة بطريقة مشروعة، وارتكب جريمته بهدف السرقة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وفي الجيزة تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، جهودها لضبط المتهم بقتل "خفير" في منطقة العياط.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن الجاني - مجهول - تخلص من الضحية، أثناء محاولة الأخير ضبطه خلال شروعه في سرقة كابلات كهرباء من أحد المخازن التابعة لشركة الكهرباء بالعياط.

وألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بقتل مالك عقار ببولاق الدكرور، بسبب الخلاف على قيمة الإيجار لغرفة كان يستأجرها المتهم بمسكن الضحية، وتبين من التحريات أن المتهم تخلص من الضحية عقب تسديدة عدة طعنات بالجسد، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بالعثور على جثة عجوز داخل مسكنه، وتبين من التحريات أن وراء الجريمة عاطل سبق اتهامه في عدة قضايا، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نظرًا لوجود خلافات بينهما حول قيمة الإيجار لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجنى عليه، الأمر الذي أثار حفيظة المتهم وعقد العزم على قتله بقصد سرقته، واستولى على هاتفه المحمول.

وفي قنا كشف بيان صادر عن مكتب النائب العام، تفاصيل مقتل شقيقتين قال فيه إن النيابة انتقلت وناظرت جثتي فتاتي قنا، اللتين عُثر عليهما مذبوحتين داخل منزلهما بمركز قوص، وناظرتهما وانتدبت "الطبيب الشرعي" لإجراء الصفة التشريحية عليهما، كما انتدبت "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث لفحصها.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أن المتهم أقر في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة انتقامًا من المجني عليها الكبرى، بعد علمه بارتباطها بآخر غيره إثر علاقة عاطفية كانت تربطهما منذ فترة، فضلًا عن طعنها في شقيقاته وتحدثها بذلك مع مَن ارتبطت به، فقتلها بسكين داخل مسكنها، ثم قتل شقيقتها بعدما رأته يرتكب جريمته حتى لا يفتضح أمره.

ومثَّل المتهم كيفية ارتكابه الجريمة بمسرح الحادث خلال معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة، التي كلفت إدارة الإنقاذ النهري للبحث عن السكين سلاح الجريمة الذي أقر المتهم بإلقائه بترعة بمنطقة جزيرة مطيرة بدائرة مركز قوص، وجارٍ استكمال التحقيقات

وفي البحيرة تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف غموض مقتل عامل في البحيرة، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة خطيبة المجني عليه وصديقها، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت على خلفية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ذبحوه قبل الفرح بساعات) تضمن لقاء مع أهلية (أحد الأشخاص - عامل بأحد الفنادق بالقاهرة ومقيم بمحافظة البحيرة)، بداخل منزلهم استعرضوا واقعة مقتله في شهر أغسطس الماضي، ومطالبتهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

بالفحص تبين سابقة تقدم شقيق المجني عليه ببلاغ لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، بتغيب شقيقه عقب خروجه يوم 7/8/2020 متوجهاً لمحل عمله بالقاهرة وعدم وصوله للعمل.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى أن وراء اختفاء المتغيب (سائق، وعاطل، وخطيبة المجنى عليه، جميعهم مُقيمون بدائرة المركز).