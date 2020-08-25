النيابة توجه تهمة القتل العمد لقاتلة طفلها "ضحية العشق الحرام" بحلوان

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع سيدة ثلاثينية، بتهمة قتل طفلها عمدًا حتى تتفرغ لعشيقها لتمارس معه الجنس بحرية في منزل الزوجية بالمعصرة، مستغلة غياب زوجها في العمل.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل؛ لبيان أسباب وفاته وموافاة النيابة بنتائج الصفة التشريحية.

وكشفت التقارير الطبية أن وفاة الطفل ناتجة عن شبهة جنائية لأن الطفل تعرض للغثيان والقيء عدة مرات حتى لفظ أنفاسة الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، وجرى إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، من إحدى المستشفيات باستقبال طفل متوفى، واتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين إعطاء الأم "م. ع" طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها وممارسة الجنس داخل شقتها في غياب زوجها، ما تسبب وفاه الطفل.

جرى تشكيل فريق بحث وألقي القبض على المتهمة "م. ع" ربة منزل، وعشيقها "م. ف"، وأحيلا إلى النيابة العامة.