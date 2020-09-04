حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالعياط

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على أراضي أملاك الدولة، وعلى الرقعة الزراعية بالمحافظة وكذلك حملة لإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة ولاية الصرف والري بقرية اللشت بمركز ومدينة العياط.

وقال الشهابي إنه تم إزالة 9 حالات ما بين مساحات خرسانية ودور أرضي ومباني بالطوب الأبيض ومحلات وأسوار وكشك كلها بنيت بالمخالفة على أراضي أملاك دولة ولاية الصرف والري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه نائب المحافظ على المرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

شارك في حملة الإزالة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة العياط والأجهزة الأمنية ومسؤولي الصرف والري.