نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطهير مصرف المنوات المغطى

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة، ورئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، ورئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي الصرف والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذه لأعمال تطهير مصرف المنوات المغطى بمركز ومدينة أبوالنمرس من المخلفات وتراكم القمامة.

وشدد نائب المحافظ على رفع المخلفات وناتج التطهير أولًا بأول على سيارات قلاب.

ووجه نائب المحافظ بضرورة استمرار حملات رفع المخلفات بالترع والمصارف، حفاظًا على البيئة وصحه وسلامة المواطنين.