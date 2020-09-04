صور.. استمرار جهود مكافحة حرق قش الأرز في كفر الشيخ

تواصل وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، جهودها لاستغلال قش الأرز والقضاء على السحابة السوداء بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، حيث نجحت في تحويل مخلفات قش الأرز إلى مادة ذات قيمة وعائد اقتصادي، تحقيقا للبُعد الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل للشباب وتحفيزهم بالدعم اللازم، لإنجاح المنظومة المتكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تحفيز المزارعين عن طريق شراء قش الأرز، فضلًا عن تحويله إلى سماد عضوي، وأعلاف للماشية بالمجان، داعيًا إلى توعية المواطنين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه في صناعة الأسمدة الزراعية لتحسين جودة التربة الزراعية، واستخدامه كعلف لتربية الماشية، بالإضافة إلى الاستفادة منه ماديا، كبديل للأعلاف والأسمدة التقليدية، مؤكدًا أنه يتابع مكافحة حرق قش الأرز على مدار الساعة من خلال انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالوحدات المحلية بشكل دائم، وتلقي إتصالات وبلاغات المواطنين على الخط الساخن 114، والربط مع جميع رؤساء المراكز والمدن والقرى والمديريات الخدمية المختصة، من خلال أجهزة اللاسلكي.

وأشارالمحافظ، إلى توفير معدات كبس قش الأرز بعمل بالات دائرية، مؤكدًا تكثيف الرقابة والمتابعة مع رؤساء القرى ومدير الجمعيات الزراعية وجهاز حماية البيئة بالمرور على جميع الأراضي وتحرير محاضر لمن يقوم بحرق القش، ضمن خطة الدولة في الفترة الأخيرة لتوعية المزارعين بالاستفادة من القش وبيعه بأسعار مجزية بدلا من حرقه وإهدار ثروة يتم تحويلها إلى أعلاف والتصدي لظاهرة السحابة السوداء والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وتابع المحافظ، أن عددًا من قرى كفر الشيخ ، شهدت جولات ميدانية ومنها موقع تجميع القش بقرية أبو ريا التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب ،رئيس جهاز البيئة بوزارة البيئة ، والدكتور عصام عامر بوزارة البيئة والدكتور عمرو الدغيدى، رئيس جهاز البيئة بطنطا ، والمهندس أحمد الشناوي ، رئيس مركز ومدينة الرياض ، والدكتور ناجح غربية ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ،وبعض القيادة التنفيذية بالوزارة والزراعة وبالمحافظة .