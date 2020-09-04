تأكيدا لـ"الوطن".. توجيه بسرعة الاتفاق على مشروعات مع العراق والأردن

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزراء الحكومة، بتكثيف الاتصالات بينهم وبين نظرائهم من الوزراء في العراق والأردن، والاتفاق على عدد من المشروعات للعمل على عرضها على القيادة السياسية في البلدان الثلاث.

يأتي ذلك تأكيدا لـ"الوطن"، حيث نشرت "الوطن" في عددها الصادر أمس الخميس استعداد الحكومة للاشتراك بفعالية في مشروعات إعادة إعمار العراق، مع تقارب بين "القاهرة" و"بغداد" و"عمان"، ووجود فرص كبرى للتعاون المشترك بين البلدان الثلاث.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده مع عدد من الوزراء، وأعلن مجلس الوزراء تفاصيله منذ قليل، أن هناك فرصة تاريخية تتجسد في دعم القيادة السياسية في هذه الدول لمساعي تحقيق التكامل بين الدول الثلاث، من أجل الدفع قدما في مجالات التعاون المشترك وتبادل الإمكانات والقدرات.

وحسب المصادر التي تحدثت لـ"الوطن" في وقت سابق، تُقدر حاجة العراق لـ"إعادة الإعمار" وتطوير بعض خدماتها المُقدمة للمواطنين العراقيين في المناطق المُحررة من التنظيمات الإرهابية بما يزيد عن 100 مليار دينار عراقي، بحسب "المصدر"، لـ"الوطن"، مؤكدة أن هناك مساعي من شركات مصرية كبرى عدة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار بالفترة المقبلة.