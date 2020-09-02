بعد لبنان.. ماكرون يصل بغداد لدعم سيادة العراق

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى بغداد، بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء العراقية"، وهي زيارته الأولى إلى العراق، بهدف مساعدة هذا البلد على تأكيد "سيادته".

ووفقًا لما نقلته قناة "العربية"، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، نظيره الفرنسي خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا، في قصر السلام في العاصمة بغداد.

وتأتي الزيارة وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وانتشار فيروس كورونا، ما شكّل ضغطا هائلا على السياسة العراقية.

ووصل "ماكرون" إلى بغداد قادما من بيروت حيث أمضى يومين. وسيمضي بضع ساعات في العراق حيث يلتقي أبرز المسؤولين هناك.

ويعتبر الرئيس الفرنسي هو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في مايو.

ولأسباب أمنية، لم تكشف الرئاسة الفرنسية عن الزيارة إلا في اللحظة الأخيرة، علما أن مسؤولين عراقيين أعلنوا عنها منذ أيام.