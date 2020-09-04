خروج 20 مصابا بكورونا من "حميات قنا" بعد تعافيهم

أعلنت إدارة مستشفى حميات قنا، خروج 20 مصابا بفيروس كورونا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج على مدار أسبوع، وتماثلهم للشفاء.

كانت اللجنة المختصة بالمرور على مستشفى الحميات بمدينة قنا، برئاسة كمال شلبي السكرتير العام لديوان عام محافظة قنا، تابع سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية، والالتزام بكل الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، والتأكد من توافر كل مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.