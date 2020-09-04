رئيس التحرير

محمود مسلم

خروج 20 مصابا بكورونا من "حميات قنا" بعد تعافيهم

كتب:

رجب آدم
12:37 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
عزل قنا

عزل قنا

أعلنت إدارة مستشفى حميات قنا، خروج 20 مصابا بفيروس كورونا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج على مدار أسبوع، وتماثلهم للشفاء.

كانت اللجنة المختصة بالمرور على مستشفى الحميات بمدينة قنا، برئاسة كمال شلبي السكرتير العام لديوان عام محافظة قنا، تابع سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية، والالتزام بكل الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، والتأكد من توافر كل مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.

اقرأ المزيد:

نيوزيلندا تمدد قيود فيروس كورونا حتى منتصف الشهر الجاري

المغرب ينتج أول اختبار لفحص فيروس كورونا

كلب آلي يساعد في الحماية من فيروس كورونا

زيادات متوقعة ولقاح قريب.. وضع فيروس كورونا في مصر

خبراء يوضحون علامات انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا

تعافي 308 حالات من فيروس كورونا بـ"صدر قنا"