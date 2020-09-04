7 معلومات عن QR code.. خدمة البنوك لسداد المستحقات إلكترونيا

أطلق البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، حملة قومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني تحت شعار "باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية"، تستهدف الحملة زيادة الوعي وثقافة التعامل بماكينات نقاط البيع "POS" ورمز الاستجابة السريع "QR code"، والمبادرة تساهم في تنشيط عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول؛ للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.

وترصد "الوطن"، في هذا التقرير أحدث منظومة أصدرتها الدولة للدفع الالكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي لإتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع Qr Code بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.

1- الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس كورونا المستجد.

2- التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع Qr Code.

3- لم يعد هناك حاجة لإدخال كروت ATM أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.

4- المنظومة أصدرتها الدولة للدفع الالكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي.

5- الكيو آر كود QR Code يستطيع تخزين كم هائل من المعلومات، ويستطيع تخزين العديد من المعلومات كالحروف بكل اللغات كالصينية أو العربية واللغات المعقدة.

6- يمكن قراءة الكيو آر كود باستعمال كاميرا الهاتف المحمول باستعمال بعض التطبيقات الموجودة فيه، وعند قراءة بعض الأكواد سوف يحولنا إلى رابط إنترنت ما يتيح لنا التوسع في استعماله.

7- الـ QR code هو اختصار لكلمة Quick Response أي الاستجابة السريعة.