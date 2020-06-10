كل يوم خدمة.. إزاي تدفع المستحقات الحكومية إلكترونيا باستخدام QR Code؟

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما اتجهت مؤسسات وهيئات الدولة إلى تحويل جميع الخدمات ليتم إجراؤها إلكترونيا، وفي هذا الإطار تعاونت وزارة المالية مع القطاع المصرفي لإتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدراية من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهاتف المحمول

وتستعرض "الوطن" مميزات وكيفية استخدام خدمة التحصيل الإلكتروني باستخدام "QR Code"، كالتالي:

- يتعرف الهاتف المحمول على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع.

- لم يكن هناك حاجة لإدخال كارت الصراف الآلي أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.

- يستطيع "QR Code" تخزين كم هائل من المعلومات، ويستطيع تخزين العديد من المعلومات كالحروف بكل اللغات كالصينية أو العربية واللغات المعقدة.

- تتعدد طرق قراءة الكيو آر كود باستعمال كاميرا الهاتف المحمول أو باستعمال بعض التطبيقات الموجوده فيه، وعند قراءة بعض الأكواد يتم التحويل إلى رابط يتيح لنا التوسع في استعماله.