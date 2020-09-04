بعد مقتله على يد الشرطة.. تعرف على "يحيى تكية" أخطر مطلوب في سوهاج

بدأ عالم الإجرام في تجارة المخدرات مبكرًا، ثم اتجه إلى تجارة السلاح وقطع الطرق وسرقة السيارات في أعقاب ثورة ٢٥ يناير واتخذ من قرية "القرامطة" بمركز المراغة مسرحًا لعملياته الإجرامية.

لم تتمكن الشرطة طوال تلك السنوات من الوصول إليه نظرًا لخطورته وسرعته في الهرب، رغم تنفيذ العديد من الحملات الأمنية التي كانت دائمًا تبوء بالفشل.

"يحيي تكية" البالغ من العمر ٥٢ عامًا، أبرز قُطّاع الطرق في أعقاب ثورة ٢٥ يناير، كان يستوقف قائدي السيارات ويستولي على ما بحوزتهم من أموال، ويتركهم في الطريق بعد أن يستولي على السيارة أيضًا ويبدأ في مساومة صاحبها على دفع مبلغ مالي لإعادتها إليه مرة أخرى.

عائلة "تكية" صدّرت العديد من "المسجلين خطر" الذين لقوا حتفهم في مواجهات مع الأمن، بعد أن شكلوا خطورة على الأمن العام، لارتكابهم وقائع سطو مسلح وسرقات بالإكراه فضلًا عن اتجارهم في الأسلحة والمواد المخدرة.

الأجهزة الأمنية تعاملت مع ٣ من أفراد عائلة "تكية" في قلب مدينة سوهاج عام ٢٠١٢ وكان من بينهم "كامل تكية" أحد المسجلين خطر في مجال السرقات والاتجار بالمواد المخدرة وبعد معركة شرسة مع الشرطة تم القضاء على الجناة الثلاثة.

وكان خالد تكية أحد أهم المطلوبين من قبل رجال الشرطة لشراسته في التعامل مع رجال الأمن، وذاع صيته في مجال السرقات وتجارة الأسلحة، والمواد المخدرة، وتنفس رجال الأمن الصعداء بعد أن لقي حتفه أثناء قيادته دراجة بخارية بعد أن انفجرت فيه قنبلة يدوية كان يحملها.

ويعد يحيي تكية من أهم العناصر المطلوبة للأجهزة الأمنية، فهو صادر بحقه أحكام بالسجن لمدة ٣٠٠ سنة، ومسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة، سرقات بالإكراه"، وصادر بحقه أحكام بالمؤبد في ٣ قضايا.

واعتاد "يحيي" ارتكاب وقائع السرقة والسطو في وضح النهار واختيار أماكن التجمعات لارتكاب جرائمه حتى يُصّعب المهمة على الشرطة في التعامل معه بالأماكن المزدحمة بالسكان، لكن مع بسط الشرطة قوتها بدأ يتوارى عن الأنظار وقلت جرائمه بشكل كبير إلا أنه ظل مطلوبًا من قبل العدالة.

ويحفل سجل "تكية" بالإجرام، حيث صدر بحقه أحكام بالمؤبد في ٣ قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه في ١٧ حكمًا جنائيًا، وصادر بحقه أحكام غيابية في ٢٢ قضية جنائية، وسبق اتهامه في ٣٠ قضية متنوعة، وجملة ما صدر بحقه من أحكام ٣٠٠ سنة.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية أفادت بتواجد الشقي الخطر "يحيى كامل عبدالنعيم تكية" وشهرته يحيى تكية (52 سنة - عاطل)، مسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة" ويقيم بقرية القرامطة غرب دائرة مركز المراغة على طريق فرعى بناحية دائرة مركز جزيرة شندوبل.

وتحركت الأجهزة الأمنية، وفور وصول القوات بدأ المطلوب في إمطارهم بوابل من النيران، وبدأت القوات في التعامل معه إلى أن توقف إطلاق النار من جانبه وبفحص المكان عثر على المتهم جثة هامدة وبه طلق نارى بالصدر وبحوزته بندقية آلية و3 خزينة و98 طلقة من ذات العيار، كما عثر بين طيات ملابسه على كمية من الحشيش والأفيون. تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.