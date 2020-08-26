الأمن يضبط 13 مسجل خطر بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة والغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة 6 من العناصر الإجرامية، حيث تابعت الإدارة إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يديرها تشكيل عصابي مكون من 6 من العناصر الإجرامية لـ4 منهم معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، واتخاذها وكرا للاتجار في المواد المخدرة وعلانية ترويجها وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، جرى استهدافهم بعدة حملات بمحال إقامتهم وضبطوا جميعا، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 172 طربة حشيش وزنت 18,250كيلو جراما، بينها 50 طربة ضبطت داخل مخزن سري خلف أرقام اللوحات المعدنية بمؤخرة سيارة نقل، 600 قرص لعقار الترامادول المخدر، بندقية خرطوش و3 طلقات للعيار ذاته، طبنجة مطموسة الأرقام.

كما ضبط أكثر من 900 ألف جنيه، و6 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة، والسيارات للنقل والترويج، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و300 ألف جنيه تقريبا.

كما تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، وضبطت كمية من مخدر الفودو وزنت كيلوجراما، سلاحا أبيض، بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وضبطت كمية من مخدر الفودو وزنت 600 جرام، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات مسجلة، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وضبطت القوات كمية من مخدر الهيروين وزنت 195 جراما بحوزة أحد الأشخاص له معلومات مسجلة حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، كما ضبطت كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جراما، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات مسجلة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام.

كما ضبطت كمية من مخدر الهيروين وزنت 124 جراما، بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات مسجلة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، كما ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت 1,040 كيلو جراما، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات مسجلة، في قسم شرطة باب الشعرية، و1906 أقراص مخدرة ومقص بحوزة أحد الأشخاص له معلومات مسجلة، في مصر القديمة، واتخذت الإجراءات القانونية.