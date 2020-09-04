مدير "حميات مطروح": خروج 7 متعافين من كورونا وعزل 3 مصابين

أعلن الدكتور مصطفى عبدالفتاح مدير مستشفى الحميات بمطروح، خروج 7 حالات تعافٍ نهائي من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وعزل 3 حالات داخل قسم العزل بالمستشفى، ويستجيبون للعلاج وحالتهم مستقرة.

وقال عبدالفتاح، لـ"الوطن"، إن الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى يتابع 5 حالات عزلٍ منزلس وجميعهم حالتهم مطمئنة، ويجرى التواصل معهم على مدار اليوم وصرف العلاج اللازم لهم، مع إرشادهم بالرش والتعقيم المنزلي، والالتزام بالأدوية وعدم الاختلاط مع أحد حتى التماثل للشفاء.