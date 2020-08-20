نائبا برلمان يطالبان بضم "الحميات والصدر" ببورسعيد للتأمين الصحي

تقدم نائبا حزب مستقبل وطن بالبرلمان، عن محافظة بورسعيد، سعاد المصري ومحمود حسين، بطلب عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، بشأن ضم مستشفيي الحميات والصدر بمحافظة بورسعيد لهيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعدما قدم الطاقم الطبي بهما نموذجاً مشرفاً خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وطالبت النائبة سعاد المصري في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب بضم "الحميات والصدر" للتأمين الصحي الشامل ومساواة الأطقم الطبية والتمريض بزملائهم العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأكدت "المصري" أن الطاقم الطبي بمستشفى الحميات والصدر وقفا على خط النار في مواجهة فيروس كورونا وكان الملاذ لأهل بورسعيد واستطاع محاصرة المرض، وتحملت الأطقم الطبية فترة عصيبة كانوا يعملون خلالها 24 ساعة لعبور الأزمة مطالبة بالمساواة بينهم وبين العاملين بمستشفيات التأمين الصحي الشامل مادياً .

يذكر أن النائبة سعاد المصري كانت قد نجحت في الحصول علي موافقة وزير التعليم العالي على طلب تقدمت به لاستخدام أجهزة طبية كان قد تم التعاقد عليها لصالح مستشفى بورسعيد الجامعي الجاري إنشاءه لصالح مستشفيات بورسعيد لحين الانتهاء من بناء المستشفى الجامعي وبدلاً من وجود الأجهزة الطبية داخل المخازن ليستفيد منها أهالي بورسعيد.