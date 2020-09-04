فض حفلي زفاف في فيلاتين غرب الإسكندرية لمنع انتشار كورونا

شن حي العامرية ثانٍ في الإسكندرية حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" بكافيتريات وفيلات منطقة الكينج مريوط.

وقال محمد هنداوي رئيس حي العامرية ثان، اليوم، إنه جرى فض حفلي زفاف أقيما داخل فيلاتين بشارعي عمر المختار وبحري السكة الحديد بمنطقة الكينج مريوط، لمخالفتهما قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف هنداوي، لـ"الوطن"، أنه جرى التحفظ على مكبرات صوت ومنضدة وذراعي كاميرا من داخل الفيلات المشار إليه، موضحًا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الحفلين وملاك الفيلاتين.