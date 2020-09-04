مياه شرب الإسكندرية: بعض المضخات كانت معطلة قبل تطوير المحمودية

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، إنه يفخر بالانتهاء من مشروع محور المحمودية، مؤكدًا أن هذا المحور ليس مروريا فقط، ولكنه يؤدي الدور التنموي لما به من مدارس ومناطق صناعية ومحال تجارية.

وأضاف "جابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر شاشة "extra news"، أنه جرى إنشاؤه من أجل الإعمار ومن أجل خلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن المحور منفذ جديد للموطنين في الإسكندرية، وهو ربط ما بين مناطق الإسكندرية، وأن هذا يعتبر تسهيلا كبيرا لحركة المرور في الإسكندرية.

وأكد أنه، قبل تطوير محور المحمودية كان هناك صعوبة كبرى لتطوير خطوط المياه على جانبي الترعة وكان هناك العديد من مضخات المياه معطلة نظرًا لعدم القدرة على الوصول إليها وتزويدها بمعدات تزود من عملها.

وأشار إلى أن هناك 3 محطات للمياه كاملة الإنشاء وبها معدات لضخ المياه وتكريرها، لكنها لا تعمل نظرًا لعدم وجود مياه كافية للعمل، موضحًا أنه جرى بناء خطين للمياه لتغذية الـ3 محطات، لمواكبة الزيادة على الطلب في الفترة القادمة.