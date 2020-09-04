طريقة حساب تكلفة توصيل الكهرباء للمنازل لأول مرة

يعد مرفق الكهرباء من أهم المرافق الأساسية التي يحرص الكثيرون على توصيلها للمنازل عند شراء منزل جديد أو الانتقال من منزل إلى آخر، وحددت وزارة الكهرباء تكلفة توصيل الكهرباء للمنازل وفق القواعد الجديدة، والتي تتحدد حسب الجهد الكهربائي والمسافة بين مصدر التغذية والمنزل.

وتستعرض "الوطن" تكلفة توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية وفق القواعد الجديدة، حسب الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

- يتحمل المواطن تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية والتي تقدر بـ 450 جنيها لكل كيلو وات في الساعة من الأحمال المطلوبة للمنشأة، ويتم مراجعتها كل عامين طبقا لمتوسط نسبة التغير في أسعار المهمات وضريبة القيمة المضافة.

- يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد الأدوار المطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها طبقا للرخصة والرسم الهندسي وموافقة الوحدة المحلية، على أن يقدم المواطن إقرارا بالتزامه بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية في حالة تعلية المنشأة السكنية بأدوار مرخص له بها.

- يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررة لكل كيلو وات في الساعة، وذلك للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 كيلو وات، والتي لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.

- في حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 كيلو وات، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنية بقدرة حتى 500 كيلو وات وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن 100 متر، يتم حساب قيمة المقايسة بالتكلفة الفعلية.

- في حالة زيادة القدرة المركبة للمنشآت السكنية عن القدرة التصميمية، تتم المحاسبة عن فرق القدرة بالتكلفة النمطية المقررة لكل كيلو وات من الأحمال الزائدة.

- يحظر مطلقا عند إعداد المقايسة الجمع بين المحاسبة بالتكلفة النمطية المقررة والتكلفة الفعلية، كما يحظر تقاضي أي نسبة من قيمة المهمات تحت مسمى الإشراف على التنفيذ والفحص والاختبار في حالة قيام صاحب المنشأة بتنفيذ الشبكات الداخلية للمنشأة عن طريقه.