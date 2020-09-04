استثمر فلوسك وبيع الكهرباء للحكومة: الشروط اللازمة لعمل وحدة طاقة شمسية

تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كل التسهيلات للمواطنين على عمل وحدات طاقة شمسية أعلى أسطح المنازل على أن تقوم الوزارة بشراء هذه الطاقة من المستهلك بعد ربطها بالشبكة القومية.

الشروط اللازمة لعمل وحدة طاقة شمسية

- يتوجة المستهلك ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ التي ستنفذ المشروع لطﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ وحدة أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ.

- ﺗﻘﻮﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘي ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭي.

- ﺗﺘﻌﻬﺪ الشركة ﺑأﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ.

- البدء ﻓي ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

- بعد قيام الشركة بعمل المقايسات تقوم ﺑاﺳﺘﻴﻔﺎﺀ أﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ.

- ﺘﻘﻮﻡ الشركة ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ لاﻧﺘﺪﺍﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ.

- ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ مع العلم أﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ.

كيفية تمويل مشروعات ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

- تقوم البنوك بتمويل مشروعات ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ فوق أسطح المنازل ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 500 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ وستتحمل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎلية ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻋﻠﻰ أﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ %4 ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ أﻗﻞ ﻣﻦ 200 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻭ%8 ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻦ 200 ﺇﻟﻰ 500 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ "ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓي ﺣﺎل ﺗﻌﺪﺕ %8

- ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ خلاﻳﺎ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓي ﺍﻟﺒﻠﻜﻮﻧﺎﺕ أﻭ ﻓﻮﻕ أﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ.

المستندات المطلوبة لربط محطة طاقة شمسية

- شهادة التأهيل الخاصة بالشركة المنفذة والصادرة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

- رخصة إنتاج الكهرباء الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- عقد بين الشركة المنفذة وصاحب المشروع.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الضريبية أو السجل التجاري لصاحب المشروع.

- صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة.

- صورة من إيصال كهرباء.

- رسم تخطيطي لتركيب الخلايا الشمسية بموقع المشروع معتمد من مهندس نقابي.

- المواصفات الفنية للمشروع ونسخة من الكاتلوجات.

- شهادات الاختبار الخاصة بمكونات المشروع.

- دراسة لتأثير محطة الخلايا الشمسية على جهد الشبكة في أوقات عدم أو انخفاض الأحمال.

- دراسة لتأثير محطة الخلايا الشمسية على تيار القصر للشبكة الكهربية.

- دراسة لأقصى حمل لمحطة الخلايا الشمسية والتي سيتم تصديرها للشبكة في أوقات عدم أو انخفاض الأحمال.

- دراسة لتأثير محطة الخلايا الشمسية على تيار القصر للشبكة الكهربية.

- دراسة لأقصى حمل لمحطة الخلايا الشمسية والتي سيتم تصديرها للشبكة في أوقات عدم أو انخفاض الأحمال.

- مخطط كهربائي للمشروع ونقطة الربط المقترحة.

- إقرار بعدم مخالفة قانون البناء الموحد وتحمله المسؤولية المدنية والجنائية لمخالفة اشتراطات البناء لهذا المشروع.

- اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المؤهلة والعميل.

آلية المحاسبة لشراء الكهرباء المنتجة من المحطة

- يتم عمل مقاصة أو خصم ما تنتجه المحطة الشمسية أعلى سطح المنزل مما يستهلكه مالك المحطة الشمسية عن طريق عداد معين خاص بنظام محطة الاستهلاك "يقيس الإنتاج من المحطة والاستهلاك الشهري للمشترك".

وعلى سبيل المثال شخص لديه محطة أعلى سطح المنزل تنتج 100 كيلو وات ساعة واستهلاكه الشهري 400 كيلو فإن ما يحاسب عليه هو 300 كيلو وات ساعة فقط في الفاتورة الشهرية.

شرائح شراء الكهرباء من أعلى أسطح المنازل

تم تقسيم تعريفة الطاقة الشمسية المنتجة من محطات الطاقات الشمسية إلى 5 شرائح:

- الأولى الخاصة بالمنازل "أعلى أسطح المنازل" حيث إن تعريفة الكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية للمنازل 84.8 قرش بتمويل ذاتي أو بتمويل بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 4%.

-الشريحة الثانية أقل من 200 كيلو وات 90.1 قرش بتمويل ذاتى أو بتمويل بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 4%.

- الثالثة 97.3 قرش من 200 إلى 500 كيلو وات بتمويل محلى بالعملة المحلية وبشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 8%.

- الشريحة الرابعة من 500 كيلو وات وحتى 20 ميجا وات 97.3 قرش بتمويل أجنبي.

-الخامسة من 20 ميجا وات إلى 50 ميجا وات 102.5 قرش بتمويل أجنبي.