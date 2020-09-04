أمريكا تسجل أكثر من 36500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، تسجيل 36 ألفا و506 حالات إصابة جديدة و1070 حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضحت الجامعة أنه بذلك بلغت حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة 6 ملايين و150 ألفا و16 إصابة على الأقل بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في البلاد، فضلا عن 186 ألفا و790 حالة وفاة.