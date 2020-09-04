الحكومة: تطهير المطارات كل 3 ساعات للوقاية من كورونا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تطهير جميع المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات، وتطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام.

ونفى إعلامي الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه قبل قليل، ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس.

وأكدت وزارة الطيران المدني، لـ"المركز"، بحسب "التقرير"، استمرار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المترددين على المطارات المصرية، إضافة إلى حظر دخول القادمين دون تقديم ما يفيد إجراء تحليل (PCR) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الموعد المحدد للإقلاع، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية المصريين من الإصابة وتأمين البلاد.

وواصلت: "وفي إطار استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المطارات المصرية، يلتزم الوافدون بارتداء كمامات الوجه أثناء دخول المطارات المصرية، ويتم قياس درجة حرارة الوافدين، كما يتم اتباع قواعد التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة 2 متر بين الوافدين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية أثناء إنهاء الإجراءات".