10 إرشادات للسفر بأمان رغم كورونا

على الرغم من وجود مخاوف كبيرة من بدء "الموجة الثانية" من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فقد شهدت الأيام القليلة الماضية تزايدا كبيرا في أعداد المسافرين سواء محليا أو خارجيا، وهو ما جعل البعض يحذر من خطورة السفر في هذا التوقيت، إلا أن منظمة السياحة العالمية أصدرت تعليمات مشددة للمسافرين طالبتهم خلالها بالحفاظ على أمانهم، وذلك عن طريق اتباع الإرشادات البسيطة والفعالة والتي منها:

1- غسل اليدين بانتظام وبشكل كامل.

2- تجنب المصافحة أو لمس الوجة.

3- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

4- المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين.

5- استخدام معقم اليد باستمرار.

6- عدم ملامسة الأسطح.

7- تغطية الوجه عند العطس.

8- ارتداء كمامة الوجه.

9 - إبعاد الوجه بقدر الإمكان عن الشخص المجاور.

10 - تجنب استخدام الحمام في الطائرة قدر الإمكان.