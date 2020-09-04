إقليم إثيوبي ينظم انتخابات ويتحدى آبي أحمد

يجري إقليم تيجراي الإثيوبي تصويتا، الأربعاء المقبل، في أحدث حلقة من سلسلة التوترات بين حكومة آبي أحمد وبعض زعماء الأقاليم الذين يستعرضون قوتهم قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.

وأشرف آبي أحمد على إصلاحات ديمقراطية شاملة منذ توليه السلطة قبل عامين في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. لكن الحكومة الاتحادية وأحزاب المعارضة الرئيسية اتفقت على تأجيل الانتخابات الوطنية والإقليمية، التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس، إلى حين السيطرة على جائحة "كوفيد 19"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلن إقليم تيجراي بشمالي البلاد، الذي كان زعماؤه يهيمنون سابقا على الحكومة الاتحادية، عن إجراء الانتخابات على أي حال.

وقال جيتاشيو رضا، وزير الإعلام الاتحادي السابق والمتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي: "نعرف أن هناك تهديدا صريحا من جانب آبي أحمد بالتدخل العسكري في تيجراي وبقطع الأموال، لكننا سنمضي قدما في التصويت، نعلم أنه ستكون هناك عواقب".

ولم يبد آبي أحمد أي تراجع عن خططه، وقالت متحدثة باسم مكتبه في رسالة نصية إن التصويت في إقليم تيجراي سيواجه "ردا دستوريا".

والتيجراي أقلية في الدولة الواقعة بالقرن الإفريقي ويبلغ عدد أفرادها 110 ملايين نسمة، لكنهم كانوا يسيطرون على السلطة منذ عام 1991، عندما أطاحت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية بديكتاتور عسكري ماركسي من السلطة. وكانت الجبهة ائتلافا يضم أربعة أحزاب على أسس عرقية، بينها جبهة تحرير شعب تيجراي.

وفي العام الماضي، اتحدت ثلاثة من الأحزاب الأربعة لإنشاء حزب الرخاء الجديد بزعامة آبي أحمد. وأبدى التيجراي رفضهم. وقال بعض منهم إنهم يشعرون بالاضطهاد إذ إن الكثير من المسؤولين السابقين الذين مثلوا للمحاكمة منذ تولي آبي السلطة من التيجراي.