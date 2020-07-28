رئيس الوزراء اليمني: موقفنا من السد الإثيوبي متوافق مع رؤية مصر

قال معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إن السد الإثيوبي يهدد الأمن الداخلي المصري، والموقف اليمني متوافق بشكل كامل مع الموقف القيادي المصري بشكل كامل، مشيرا إلى أنه دار حديث بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي حول كيفية استقرار الأمن القومي العربي.

وأضاف "عبدالملك"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن إيران مازالت تنقل السلاح لليمن وهو ما يهدد الأمن القومي اليمني، ونتمنى أن تعود قطر إلى الصف العربي القومي للحفاظ على أمن كافة الدول، حيث أنها تشكل في وجود تدخلات أجنبية للدول العربية، موضحا أنه لا يتمنى أن يذكر الشعب اليمني دوما قطر أنها وراء محاولات تقسيمها وهدم استقرارها، ونحاول البحث عن موقف عربي موحد لإيقاف محاولات قطر في هدم استقرار الدول.

وأكد دعم وتأييد الموقف المصري بشأن الأزمة الليبية، مشددا على الحل يجب أن يكون ليبي، ويهمنا بشكل كبير أن تكون مصر حاضرة في كل ما يخص الأزمة اليمنية.

وقال "ناقشنا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة التفاصيل الأزمة اليمنية والوضع الراهن هناك نزوح كبير داخل المدن اليمنية ونعاني اقتصاديا واجتماعيا وهي تحديات مضاعفة على الحكومة اليمنية، والحوثيون رفضوا كافة مبادرات المجتمع الدولي لتخفيف معاناه الشعب اليمني صحيا واقتصاديا".

وتابع: "استراتيجية إيران استخدام الحوثيون للسيطرة على باب المندب، حيث ان الأزمة اليمنية لن تحل طالما استمر الدعم الإيراني للحوثيين".