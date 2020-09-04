"شباب الدارسين بالخارج" في زيارة لمتحف القوات الجوية

نظمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج زيارة إلى متحف القوات الجوية المصرية لوفد شبابي من الدارسين بالخارج، المتواجدين في مصر حاليا، وذلك في إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها الوزارة، وبحضور الوزيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد.

تضمنت الزيارة شرح مكونات المتحف ومنطقة المعرض المفتوح وبه 27 طائرة حربية حقيقية كصقور صامتة متراصة بعزة وأصالة تتباهى بدخولها الخدمة في القوات الجوية المصرية وبمستخدميها من الطيارين والمهندسين والفنيين المصريين الذين استخدموها على أقصى قدرة وأطول مدة بصورة فاقت خيال صانعيها فصنعوا بها البطولات وأدخلوا عليها التعديلات.

كما تضمنت مشاهدة فيلم عن فريق الألعاب الجوية المصري، والاستماع إلى تاريخ نشأة الطيران في العالم، ثم نشأة القوات الجوية المصرية والحروب التي خاضتها القوات الجوية من حرب 48 حتى أكتوبر 1973، ثم عمليات مكافحة الإرهاب الجارية حتى الآن، وتضحيات القوات الجوية ومسيرة تطويرها، ومشاهدة فيلم درع وسيف عن حرب أكتوبر 73 المجيدة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن زيارة متحف القوات الجوية المصرية جاءت في إطار تعريف شبابنا الدارسين بالخارج بتاريخ القوات المسلحة والبطولات التي قامت بها في كل الحروب التي شاركت بها حتى حربنا الحالية ضد الإرهاب، لافتة أن الجيش المصري مصدر فخر لنا جميعا ودرع يقي كل الشعب المصري من المؤامرات التي تحاك ضده.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن شبابنا الدارسين في الخارج، لديهم مهمة كبيرة تجاه وطنهم وهو تصحيح كل المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها وتداولها بالخارج، فهم خير سفراء لنا وعنصر أساسي برفقة الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، حيث إنهم يمثلون الدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة في مساندة مصر، وبما يعود على الوطن بالتقدم والرقي، وتلعب دورا هاما وكبيرا بين الدول بجانب الدبلوماسية الرسمية بمساندة الدولة المصرية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب وفد شباب الدارسين بالخارج عن إعجابهم بما شاهدوه في متحف القوات الجوية وما استمعوا له من تجهيزات وتاريخ القوات الجوية المصرية والتي تدعو للفخر دائما، مشيرين إلى أنهم سيكونون خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وجنودها بالخارج للدفاع عنها ضد ما يتم الترويج له والرد على كل الشائعات خلال تواجدهم بالخارج.