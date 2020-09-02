"الدارسين بالخارج" يزور جامعة الجلالة لمتابعة تطور التعليم العالي بمصر

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" لإظهار الجهود المبذولة بتعريفهم وإطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية، وتعريفهم على الجامعات الجديدة بمصر وما تشمله من تخصصات علمية، وجامعات ذكية ودعوتهم إلى الدراسة في هذه الجامعات، ويرصد التقرير التالي أسباب الزيارة:

* تم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى جامعة الجلالة وإدراجها في برنامج الزيارات الحالي لوفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج والمتواجدين في مصر حاليًا.

* إطلاعهم على ما تتضمنه الجامعة من تخصصات وكليات تعمل وفق تكنولوجيا تعليمية حديثة.

* يقوم وزير التعليم العالي بإلقاء محاضرة لوفد الدارسين بالخارج خلال تلك الزيارة لتعريفهم بآخر تطورات التعليم العالي في مصر وإنشاء عدد من الجامعات والكليات الجديدة وإدخال تخصصات لم تكن متوفرة بمصر.