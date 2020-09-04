توقف تصوير فيلم باتمان الجديد بعد إصابة بطله روبرت باتنسون بكورونا

بعد مرور أيام على استئناف تصوير الجزء الجديد من فيلم باتمان، توقف تصوير الفيلم مرة آخرى بعد إصابة بطل الفيلم الفنان روبرت باتنسون بفيروس كورونا.

وقد أعلنت الشركة المنتجة للفيلم "وارنر براذرز" أن أحد أفراد طاقم العمل بالفيلم اضطر للالتزام بالحجر الصحي دون أن تعلن عن هوية ذلك الشخص، وقالت متحدثة باسم شركة الإنتاج بأن أحد أفراد طاقم عمل الفيلم أصيب بفيروس كورونا وهو في الحجر الصحي حاليا، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتوقف تصوير الفيلم بشكل مؤقت".

وكان الممثل البريطاني باتينسون والذي يبلغ من العمر 34 عاما قد أصيب بـ كورونا بعد مرور بضعة أيام من استئناف تصوير الفيلم بمنطقة قريبة من لندن، وأتى ذلك بعد توقف عملية التصوير لمدة ستة شهور، ولم يعلق باتينسون على الأخبار التي تم تداولها حول إصابته، وفقا لـ موقع "فانيتي".

وكان الجزء الجديد من فيلم باتمان من إخراج مات ريفز، وكان من المنتظر ان يطرح في شهر يونيوعام 2021 قبل أن يتم تأجيل طرحه إلى أكتوبر عام 2021.

يذكر أن الممثل البريطاني روبرت باتينسون يعيش حالة من النشاط الفني، ويبدو أن جمهوره على موعد مع أفلام مختلفة، يشارك فيها مع كبار المخرجين، بينهم كريستوفر نولان وغيره، وانتهى من تصوير بعضها، ويستأنف غيرها.