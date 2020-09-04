التحريات تبحث في علاقة نجل أيمن نور بقضية فيرمونت

تحسم تحريات المباحث دور شادي أيمن نور نجل السياسي الهارب في تركيا أيمن نور، في قضية الاغتصاب الجماعي بفندق فيرمونت خلال أيام ، وبحسب مصادر فإن جهات التحقيق تبذل جهودًا كبيرة في تلك القضية التي تضم عشرات المتهمين ما بين مقبوض عليهم وهاربين خارج البلاد تجري ملاحقتهم قضائيًا بقرارات قضائية رسمية.

وأوضحت المصادر أن شادي أيمن نور الابن الأكبر للهارب أيمن نور، ربما يكون أحد أطراف قضية فيرمونت، في حالة انتهاء التحريات إلي دلائل تفيد ضلوعه في الجريمة وحينها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتجمع جهات التحقيق الأدلة حول دور نجل أيمن نور من خلال مناقشة المتهمين المقبوض عليهم عن دور نجل نور، بعدما قالت المحامية دينا المقدم في بلاغ تقدمت به إلي النيابة العامة، إن شادي التقى الفتاة التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب، لمحاولة صنع حالة من الجدل وصنع "تريند" عبر أحد حسابات يديرها على موقعي تويتر وإنستجرام وترويج شائعات أن الفتاة تجري محاربتها لحماية المتهمين في القضية، زاعما أنهم "أبناء ناس مهمين"، وعندما تبنى المجلس القومي للمرأة قضية الفتاة المبلغة، وفُتح تحقيق من الجهات المختصة، بدأ في زيادة ترويج الشائعات لتأليب الرأي العام في الداخل والخارج ضد مؤسسات الدولة، لكن صدور قرارات متتابعة بضبط وإحضار وحبس متهمين على ذمة القضية دحض تلك الادعاءات، خاصة مع ظهور أقاويل تشير إلى أن حفلات منظمة كانت تجري في الفندق الشهير وتمارس فيها أوجه عديدة للشذوذ والمخدرات وغيرها من الجرائم.