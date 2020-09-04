"الأوقاف": لا يوجد أي شكاوى أو مخالفات ونشكر المواطنين

أكدت غرفة عمليات الأوقاف أنها لم تتلق أي شكاوى من صلاة الجمعة اليوم، وأن سائر المساجد شهدت التزاما ملحوظا، مقدمة الشكر للمواطنين علي وعيهم الكامل بأهمية الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الغرفة أن قوافل التفتيش جابت جميع المناطق للوقوف علي أية مخالفات، ولم ترد حتى الآن بعد قرابة الساعتين من انتهاء الصلاة أي شكاوى من التفتيش أو المواطنين، وأوضحت أن حالة الفرحة بعودة الصلاة لا تزال مستمرة بين المواطنين.

كانت وزارة الأوقاف أكدت علي الالتزام بوقت خطبة الجمعة وموضوعها ويحذر من المخالفة. وناشدت المصلين التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة علامات التباعد، ويناشد جميع المصلين الحرص على الالتزام بذلك وبارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، حتى نستطيع بفضل الله عز وجل مواصلة مسيرة فتح المساجد.

كما يؤكد استمرار جميع الإجراءات الوقائية من عدم فتح المجال لزيارة الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، وتعليق الدروس والندوات وعدم السماح بإقامة أي أمسيات دينية أو ابتهالية أو خلافه.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في أي مخالفة تصلها، وفوضت مديري المديريات في غلق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بالإجراءات الاحترازية التزامًا تامًا، وإحالة أي إمام يتجاوز الوقت المحدد للخطبة بعشر دقائق إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب مكافأة أو متطوع يتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة، وإعلام رئيس القطاع الديني بالإلغاء لتعميمه على جميع المديريات وعدم السماح له بصعود أي منبر، فالوقت والظرف لا يحتملان أي مخالفة.