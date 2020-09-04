"الصحة" توجه رسائل مهمة للمواطنين تزامنا مع صلاة الجمعة الثانية

جددت وزارة الصحة والسكان إرشاداتها للمواطنين لتكثيف التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تزامنا مع الجمعة الثانية لفتح المساجد بعد غياب ما يقرب من ستة أشهر.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها "احرص أثناء ذهابك إلى المسجد على أخذ سجادة صلاة خاصة بك، والتزم بارتداء الكمامة، وحافظ على وجود مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين للوقاية من فيروس كورونا".

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء بفيروس كورونا، فبحسب بيانات وزارة الصحة وصل معدل الشفاء إلى 75%.

وشهدت الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي سيناريو.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.