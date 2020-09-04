الأوقاف: لا حرج في تأدية صلاة الجمعة بالمنازل حتى انتهاء كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، ويأثم من تقاعس عنها، عندما تعود الصلاة بطبيعتها وتعود المساجد بكامل طاقتها.

وأضاف «جمعة»، في تصريح له، أن المسلم لا حرج عليه في أداء صلاة الجمعة في ظل الفتح الجزئي للمساجد بمراعاة التباعد الاجتماعي، متابعًا: «لا حرج طالما فيروس كورونا لازال موجودًا والإجراءات الطبية والاحترازية موجودة».

وأكد أن المسلم لا حرج عليه في ترك الجماعة إذا كان متخوفًا، أو آثر بفسح مجالًا للآخرين لأداء الصلاة بالمساجد، طالما الفتح جزئيًا، مضيفًا: «إذا امتلأ المسجد بعلامات التباعد وكان الشخص صحيحًا سليمًا وصلى في منزله فلا حرج عليه».

وقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية في صلاة الجمعة بالمساجد يعكس وعي المواطنين. وأكد أبو عمر، أن أليات متابعة الإجراءات الإحترازية بالمساجد مستمرة خلال الفترة القادمة موضحا أننا أن نسعي الى تنظيم عمليات الدخول والخروج للمساجد ضمن الإجراءات الوقائية.

وأشار الدكتور أيمن أبو عمر، إلى أنه لاحرج على من يؤدي صلاة الجمعة في بيته خلال الفترة الحالية، مع استمرار تفشي فيروس كورونا.