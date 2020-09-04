"روتانا" تبدأ الحملة الترويجية لألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم"

بدأت شركة روتانا للصوتيات في الترويج لألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الخليجي الجديد لا تستسلم، والذي سيتضمن أكثر من 15 أغنية خليجية.

وحذفت الفنانة أصالة جميع الصور والفيديوهات الخاصة بها من حسابها الرسمي على إنستجرام، وأصبح الحساب الرسمي للفنانة لا يحتوي على أي صورة أو فيديو، من أجل بدء الترويج لألبومها الخليجي.

ونشرت أصالة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، من كواليس تسجيل ألبومها الجديد، وعلقت عليه، قائلة: "ألبومي القادم قريبًا لا تستسلم، أحمد العنوة فنّان من الدّرجة الرّفيعة، خلوق طيّب عدا إنّه هو الأستاذ".

وأضافت: "أغنية من ألحان الغالي جدًّا والقريب من روحي وقلبي جدًّا عزوف.. من كلمات الشّاعر الرّاقي الأمير محمد بن عبد العزيز".