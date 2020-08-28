أصالة والإبراشي وإمام ضيوف "علاء الدين" على مسرح "كايرو شو" الليلة

تحضر الفنانة السورية أصالة والإعلامي وائل الإبراشي واللاعب حازم إمام، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عرض مسرحية "علاء الدين"، اليوم الجمعة، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، حسبما كشف مصدر لـ"الوطن".

وتواصل أسرة مسرحية "علاء الدين" تقديم العرض بشكل أسبوعي، ملتزمين بنسبة تشغيل 25% التي أقرتها الحكومة للسينما والمسارح بشكل مؤقت بعد جائحة "كورونا".

"علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.