أصالة تشكر عضوا من فريق ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"

انتهت الفنانة السورية أصالة نصري، من تسجيل أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".

ونشرت أصالة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، من كواليس تسجيل ألبومها الجديد، وعلقت عليه، قائلة: "ألبومي القادم قريبًا لا تستسلم، أحمد العنوة فنّان من الدّرجة الرّفيعة، خلوق طيّب عدا إنّه هو الأستاذ".

وأضافت: "أغنية من ألحان الغالي جدًّا والقريب من روحي وقلبي جدًّا عزوف.. من كلمات الشّاعر الرّاقي الأمير محمد بن عبد العزيز".