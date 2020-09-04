إجراءات الحصول على قرض التأجير التمويلي من تنمية المشروعات

يسعى الكثير من الشباب الراغبين في إنشاء مشروعات جديدة إلى الحصول على قروض مالية لتمويل مشروعاتهم، وهناك الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى تمويل لشراء المعدات فقط، لذلك يوفر جهاز تنمية المشروعات قرض تمويل لشراء أصول ثابتة مثل الآلات، وفقا للآليات المطبقة في شركات التأجير التمويلي، والاستفادة منها من خلال التعاقد مع شركات التأجير التمويلي الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية، وذلك لتقديم نوعية متخصصة من المنتجات التمويلية من خلال آلية التأجير التمويلي المنتهي بتملك الأصل.

وتستعرض "الوطن"، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل بنظام التأجير التمويلي، وفق الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- الأهلية القانونية، حيث لا تقل السن عن 21 عاما.

- إجادة القراءة والكتابة.

- تفرغ العميل للمشروع وإدارته، وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط أو محافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء لمدة تغطي فترة التمويل.

- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

- يجب توافر تلك الشروط في العملاء أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات فيجب توافر تلك الشروط فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة.

المستندات المطلوبة

- طلب من الشركة بقيمة القرض المطلوب تمويله والغرض منه والحد الأقصى والحد الأدنى المطلوب لتمويل كل عميل.

- مستخرج حديث من السجل التجاري.

- آخر محضر اجتماع مجلس الإدارة معتمد.

- صحيفة الاستثمار المعدلة والموضح بها آخر تعديلات تمت على مجلس إدارة الشركة ورأسمال وهيكل المساهمين.

- القوائم المالية للشركة عن آخر عامين ومركز مالي حديث.

- موقف ضريبي حديث مع ما يفيد تقديم الإقرار الضريبي.

- الموقف التأميني للشركة.

- التوقيع على تفويضات الاستعلام السوقي، واستيفاء صحة التوقيع من البنك على كل منها.

- صور البطاقات الشخصية لمن لهم حق الاقتراض والرهن والتوقيع عن الشركة.

- شهادات البروتستو وعدم الإفلاس عن آخر 5 سنوات للشركة.

- بيان يوضح محفظة الشركة والقطاعات التي يتم التعامل معها ونسبة حجم كل قطاع من إجمالي المحفظة.

- توقيع من لهم حق الاقتراض والرهن والتوقيع على طلب الحصول على القرض مع تعزيز صحة توقيعه من قبل البنك.

- السيرة الذاتية لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.