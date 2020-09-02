تفاصيل قرض الأسر المنتجة.. يصل لـ10 آلاف جنيه

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، فاعليات "سينما الأربعاء "، ويقام على هامش الفاعلية معرضاً للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم اليدوية بواقع 4 عارضين في كل يوم أربعاء من شهر سبتمبر.

وتقدم وزارة التضامن، العديد من الخدمات عبر فيما يخص الأسر المنتجة، ومنها قرض الأسر المنتجة، وتتراوح قيمة القروض لمشروعات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات تتراوح من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، وفيما يلي نستعرض المستندات والضمانات المطلوبة للحصول على قرض الأسر المنتجة:

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسر المنتجة

ـ صورة البطاقة الشخصية، الرقم القومي.

- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول على قرض لمشروع أسر منتجة.

- شهادة تفيد الحصول علي تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسـة سابقـة للمهنة أو الحرفة.

الضمانات اللازمة للحصول على قرض الأسر المنتجة

- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل: (الضمان الحكومي، إيصالات الأمانة).

- أوراق أخرى مثل: إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية.