اليونان: نواجه عدوانا تركيا يتطلب ردا دوليا

توجه وزير الخارجية اليوناني إلى "نيويورك"، اليوم، لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وسط توترات مع تركيا حول الحدود البحرية.

وقالت الخارجية اليونانية، إن نيكوس دندياس سيسافر لإجراء محادثات ستركز على "قضايا تتعلق بالمصالح الدولية والإقليمية، مع تركيز على التطورات الراهنة في شرق البحر المتوسط وقضية قبرص وأيضا دور الأمم المتحدة".

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا بسبب منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تجري أنقرة عمليات استكشاف لاحتياطيات الطاقة في قاع البحر، في منطقة تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تصريحات اليوم، إن بلاده تواجه عدوانا تركيا وأفعالا تتحدى ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا: "تركيا تقوم بأعمال غير قانونية وهو ما يمثل تحديا دوليا ويتطلب ردا دوليا".

ودعا تركيا إلى الكف عن تهديداتها إذا ما أرادت البدء بمحادثات لخفض التوتر بين البلدين.

وجاءت تصريحات ميتسوتاكيس بعد أقل من 24 ساعة على إعلان اليونان أن لا محادثات مقررة بين أثينا وأنقرة لتخفيف التوترات المتزايدة بين البلدين في شرق المتوسط، نافية بذلك ما أعلنه حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أنه سيستضيف "محادثات تقنية" بين البلدين الجارين لحل هذه الأزمة.

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أعلن أن اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقر الحلف، بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط.

وأكدت قبرص، اليوم، أن "السلوك العدواني" التركي أدى إلى تصاعد شديد في التوتر الذي تشهده منطقة شرق البحر المتوسط. وأكد بيتر ستانوا لمتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، استمرار الدعم الأوروبي لليونان وقبرص في أزمة شرق المتوسط.