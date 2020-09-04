صرف دعم لـ 12 ألف مرشد سياحي متضرر من كورونا الثلاثاء

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن صرف الدعم الاستثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي لمواجهة تداعيات كورونا، سيبدأ من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 سبتمبر 2020، وبواقع ألف جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد، لمساعدة الأسر على مواجهة زيادة الأعباء، خاصة مع قرب عودة المدارس والجامعات.

وأكدت القباج، أن الصرف سيتم من خلال شبكة مكاتب البريد، لافتة إلي أنه قد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع هيئة البريد لتحديد لتسهيل عمليات الصرف، وضمان عدم التزاحم والتكدس، نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد.

وأضافت القباج أنه يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعي وعنوانه:www.Moss.gov.eg وأكدت القباج أن الدولة حريصة على توفير جميع وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات خاصة فى وقت الازمات الاقتصادية.

وتأتي مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وما تبعه من تباطؤ اقتصادي وتجاري، ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي، في مثل هذه الظروف.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي، قررت بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيهٍ لكل منهم لمدة أربعة أشهر.